«Оренбург» усилился футболистом «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год и включает в себя возможность выкупа игрока.

Минувший сезон 20-летний футболист провёл в «Спартаке-2», который выступал в ФНЛ. Оганесян принял участие в 35 матчах своей команды, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее стало известно, что руководство «красно-белых» приняло решение закрыть вторую команду, чтобы сократить расходы клуба.

Напомним, что в следующем сезоне «Оренбург» будет выступать в РПЛ, так как ранее сумел превзойти «Уфу» по сумме двух стыковых матчей (4:3).