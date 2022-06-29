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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» усилился футболистом «Спартака»

29 Июня 2022 • 13:41 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
2.50 3.35 2.85
16.07 17:30

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год и включает в себя возможность выкупа игрока.

Минувший сезон 20-летний футболист провёл в «Спартаке-2», который выступал в ФНЛ. Оганесян принял участие в 35 матчах своей команды, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее стало известно, что руководство «красно-белых» приняло решение закрыть вторую команду, чтобы сократить расходы клуба.

Напомним, что в следующем сезоне «Оренбург» будет выступать в РПЛ, так как ранее сумел превзойти «Уфу» по сумме двух стыковых матчей (4:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Спартак-2 Степан Оганесян
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