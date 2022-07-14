«Сочи» собрался провернуть комбинацию с «Крыльями Советов»

Начинающий новый чемпионат России в качестве вице-чемпиона «Сочи» активно действует на трансферном рынке, и сейчас руководство клуба запланировало сделку с «Крыльями Советов». В рамках этого плана полузащитник самарского клуба Александр Коваленко будет выкуплен «Сочи», но сразу после этого южане отдадут его в аренду - причем именно «Крыльям Советов», уточняет РБ-Спорт.

Карьера 18-летнего Коваленко во взрослом футболе началась совсем недавно. Еще в 2021 году он выступал в составе «Чертаново» в ФНЛ-2, но в феврале текущего года подписал контракт с «Крыльями». В составе самарского клуба хавбек отыграл в общей сложности в двенадцати матчах с учетом всех турниров.