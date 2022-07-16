Тарханов: Возможно, «Спартак» выкупит Глушенкова обратно

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что «Спартак» может выкупить нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов».

«Не рано ли отпустили Глушенкова из «Спартака»? Не могу сказать. Может, выкупят потом его обратно. «Крылья» — хорошая команда, здорово играют», — приводят слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что в этом полностью заслуга наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, потому что команду покинули значимые футболисты, а они все равно демонстрируют хороший уровень.

В текущее трансферное окно самарский клуб выкупил права на Глушенкова у «Спартака».