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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: Главное, что мы набрали важные три очка

07 Апреля 2022 • 08:56 Комментировать
Ростов
1:0
Крылья Советов
окончен

Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы своей команды над самарскими «Крыльями Советов».

Комличенко сказал ТАСС, что ему было приятно забить, но самое главное, что ростовская команда сумела набрать очень важные три очка. Николай отметил, что сейчас «Ростов» занимает в турнирной таблице не своё место, так что команда должна и дальше подниматься наверх.

Напомним, что гол Комличенко принёс ростовскому клубу минимальную победу над «Крыльями Советов» со счётом 1:0. «Ростов» пока занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Российская Премьер-Лига Николай Комличенко
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