Гурцкая: «Слуцкий уже не может воспитывать молодёжь»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился о будущем «Рубина», если команду продолжить возглавлять Леонид Слуцкий.

Агент отметил, что наставнику казанцев для достижения хороших результатов необходимы качественные футболисты в составе, а молодых игроков он воспитывать уже не может.

«У «Рубина» со Слуцким нет шансов. Надо было увольнять его ещё зимой. Из Лёни, тренировавшего «Фк Москва», он превратился в Леонида Викторовича», — заявил Гурцкая в «Коммент.Шоу».

После 23 туров «Рубин» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 набранных очков.