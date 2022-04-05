Мещеряков: «Кто знает, может Рангник и Цорн — это один и тот же человек»

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход руководителя по спорту и развития клуба Ларса Корнетки.

«Я уже не в «Локомотиве», поэтому мне сложно комментировать какие-то передвижения в клубе. Приходил Рангник, а остался Цорн. Кто знает, может это один и тот же человек. Пусть теперь разбираются с наследием», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

Также Мещеряков пожелал удачи Зауру Хапову, который вчера был назначен главным тренером «Локомотива».

Мещеряков работал в «Локомотиве» в период с февраля 2016 по декабрь 2020 года.

После 22 проведённых матчей железнодорожники расположились на 5-й строчке турнирной таблицы РПЛ текущего сезона, имея в своём активе 37 набранных очков.