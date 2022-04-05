Малком: «Что бы ни случилось, я останусь в Петербурге»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что не планирует покидать Россию.

«Я профессионал своего дела. У меня осталось ещё 2.5 года по контракту с «Зенитом», и, что бы ни случилось, я останусь в Петербурге. Мне очень хорошо здесь», — приводит слова Малкома Sport24.

Также футболист опроверг предположение бразильской прессы о том, что легионеры сине-бело-голубых остались в клубе лишь из-за страха перед санкциями, которые может наложить на них «Зенит».

Малком заявил, что готов отказаться от еврокубков, если придётся. Однако выразил надежду, что в скором времени российским командам разрешат выступать на международной арене.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний бразилец провёл 18 матчей, забив в них 6 мячей и отдав 6 результативных передач.