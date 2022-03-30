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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко не заинтересован в возвращении в «Динамо»

30 Марта 2022 • 18:37 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
06.04 19:00

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, который на правах аренды выступает за «Ростов», поделился ближайшими планами футболиста.

В интервью «Спорт-Экспрессу» агент признался, что Комличенко в данный момент не думает о возвращении в «Динамо», в концовке сезона он хочет принести пользу «Ростову», цвета которого защищает.

По словам агента, будущее футболиста остается неизвестным, но вероятнее всего, решение по нему будет принято ближе к лету.

Комличенко 26 лет, он перешел в «Динамо» зимой 2020 года из чешской «Млады». Летом 2022 года «Ростов» взял футболиста в аренду до конца сезона.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах РПЛ, записал на свой счет 4 гола и отдал 2 голевые передачи.   


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Николай Комличенко РПЛ
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РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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