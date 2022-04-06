Президент «Урала» — об отстранении Панина: «Мне в ладоши теперь хлопать? Очки нам никто не вернёт»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отстранение арбитра Игоря Панина, который обслуживал матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал».

Сегодня, 6 апреля, на заседании ЭСК было принято решение об отстранении Панина. Напомним, уже в добавленное время судья не назначил пенальти в ворота армейцев. Комиссия признала это решение ошибочным.

«Если отстранили, значит правда была на нашей стороне. Мне в ладоши теперь хлопать? Очки нам никто не вернёт», — приводит слова Иванова Metaratings.

После 23 туров «Урал» с 21 очком в своём активе расположился на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.