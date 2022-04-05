Орлов считает, что Дзюбе тяжело забивать без Азмуна

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что низкая результативность нападающего «Зенита» Артём Дзюбы в последних матчах напрямую связана с отъездом Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер».

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна. У них было прекрасное взаимопонимание на футбольном поле. Помните, был момент, когда они вдвоём были лучшими бомбардирами РПЛ»», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментатор считает, что Дзюба плохо отрывается от защитников соперника, каждый раз принимая передачи в статичном положении.

В текущем сезоне чемпионата России 33-летний Дзюба провёл 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Нападающий не может отличиться на протяжении семи игр подряд.