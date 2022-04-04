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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов считает «Валенсию» отличным клубом для Баринова

04 Апреля 2022 • 15:04 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
2.80 3.10 2.65
06.04 19:00

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе игрока железнодорожников Дмитрия Баринова в «Валенсию».

Билялетдинов считает, что испанский чемпионат отлично подойдёт российскому футболисту, но при этом отметил, что из-за текущей политической ситуации в мире, вряд ли такой трансфер состоится в ближайшее время.

«Дмитрий способен проявить себя в Европе. «Валенсия» играет в атакующий футбол, к которому Баринов приспособлен. Но думаю, что в ближайшие годы никаких движений в этом плане не будет», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».   

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Баринов провёл 18 матчей, сделав в них две результативные передачи. Контракт игрока сборной России с железнодорожника рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Дмитрий Баринов
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