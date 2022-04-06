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Хохлов: «Головин и Миранчук получают слишком мало игрового времени, они способны быть лидерами»

06 Апреля 2022 • 10:43 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
2.70 3.05 2.85
Через 8 ч. 11 мин.

Бывший полузащитник сборной России, а в настоящее время известный футбольный тренер Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, стоит ли возвращаться в Россию Алексею Миранчуку и Александру Головину.

«Если Миранчук и Головин не чувствуют там себя счастливыми и не понимают, как доказать тренерам свою пользу, то можно вернуться. Это каждый определяет для себя сам», — приводят слова Хохлова «Известия».

Специалист считает, что футболисты получают недостаточное количество игрового времени, хотя способны быть лидерами своих клубов.

В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник «Монако» Головин провёл 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал 2 результативные передачи. Нападающий «Аталанты» Миранчук забил 2 гола и отдал 4 передачи в 16 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Алексей Миранчук Александр Головин
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РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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06.04  19:00 Ростов ... Крылья Советов 2.70 3.05 2.85
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