Хохлов: «Головин и Миранчук получают слишком мало игрового времени, они способны быть лидерами»

Бывший полузащитник сборной России, а в настоящее время известный футбольный тренер Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, стоит ли возвращаться в Россию Алексею Миранчуку и Александру Головину.

«Если Миранчук и Головин не чувствуют там себя счастливыми и не понимают, как доказать тренерам свою пользу, то можно вернуться. Это каждый определяет для себя сам», — приводят слова Хохлова «Известия».

Специалист считает, что футболисты получают недостаточное количество игрового времени, хотя способны быть лидерами своих клубов.

В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник «Монако» Головин провёл 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал 2 результативные передачи. Нападающий «Аталанты» Миранчук забил 2 гола и отдал 4 передачи в 16 встречах.