Петров останется в «Краснодаре»

«Краснодар» планирует продлить контракт с защитником Сергеем Петровым, сообщает Metaratings.

По информации источника, по новому соглашению футболист будет зарабатывать меньше, чем он это делает по действующему контракту, который истекает летом нынешнего года.

Петров выступает за «быков» с 2012 года. Ранее 31-летний футболист защищал цвета «Зенита» и самарских «Крыльев Советов». Также он имеет опыт игры в составе национальной сборной России.

В текущем сезоне РПЛ защитник провёл 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.