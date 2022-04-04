Абильдгор вернулся в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор вернулся в расположение казанской команды, сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее датчанин покинул Россию, не приостановив свой контракт.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний футболист провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение Абильдгора с казанским клубом рассчитан до июня 2025 года.

7 марта нынешнего года ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке. Ранее этой возможностью воспользовались несколько легионеров «Рубина»: Андерс Дрейер, Сеяд Хакшабанович, Хван Ин Бом, Хвича Кварацхелия и Филип Уремович.