Ерохин проведёт в «Зените» ещё 2 года

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин продлит контракт с клубом на два года, сообщает «РБ Спорт».

Действующее соглашение футболиста с петербуржцами истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось, что Ерохин подпишет новое соглашение с клубом.

32-летний Ерохин перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Ростова». С тех пор игрок провёл за питерцев 159 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 11 результативные передачи. Также атакующий полузащитник защищал цвета «Краснодара» хабаровского СКА и «Урала»

В текущем сезоне РПЛ футболист сборной России принял участие в 22 встречах, забив 6 мячей и отдав 2 передачи.