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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев поддержал налог на легионеров

04 Апреля 2022 • 14:36 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
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06.04 19:00

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поддержал введение налога на легионеров в РПЛ.

Напомним, в новом формате лимита на легионеров, который начнёт действовать со следующего сезона, будет предусмотрен ещё и налог на иностранных футболистов.  

«На мой взгляд, в таком налоге есть смысл. Если ты хочешь иметь что-то сверх общепринятых норм, то за это надо платить. Из-за дополнительных расходов клубы начнут тщательнее выбирать иностранцев», — приводит слова Малафеева Sport24.

Экс-футболист подчеркнул, что в РПЛ должны выступать только легионеры самого высокого уровня, которые не будут занимать места российских игроков. По мнению Малафеева, такая проблема очень актуальная на сегодняшний день.

Также голкипер выразил уверенность в том, что совсем скоро нашим командам разрешат участвовать в международных турнирах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Малафеев
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