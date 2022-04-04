Малафеев поддержал налог на легионеров

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поддержал введение налога на легионеров в РПЛ.

Напомним, в новом формате лимита на легионеров, который начнёт действовать со следующего сезона, будет предусмотрен ещё и налог на иностранных футболистов.

«На мой взгляд, в таком налоге есть смысл. Если ты хочешь иметь что-то сверх общепринятых норм, то за это надо платить. Из-за дополнительных расходов клубы начнут тщательнее выбирать иностранцев», — приводит слова Малафеева Sport24.

Экс-футболист подчеркнул, что в РПЛ должны выступать только легионеры самого высокого уровня, которые не будут занимать места российских игроков. По мнению Малафеева, такая проблема очень актуальная на сегодняшний день.

Также голкипер выразил уверенность в том, что совсем скоро нашим командам разрешат участвовать в международных турнирах.