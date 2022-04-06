Карпин прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил футболистов своей команды после победы в матче, перенесенного 19-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (1:0).

– Ваше впечатление о матче?

– Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем второй. Не забитый пенальти чуть-чуть надломил настрой. Во второй половине игры выдержали нагрузку. Все ребята – молодцы.

– Сегодня была другая игра по стилистике. В этом плане было проще?

– Сегодня оборонялись больше, чем в прошлом матче. Эти игры нельзя сравнивать.

– Вы чередуете нападающих в составе. С чем это связано?

– По ряду причин. Это связано с соперником и с задачами, которые ставятся на матч, — сказал Карпин на пресс-конференции.

После этой победы «Ростов» смог оторваться от зоны вылета на четыре очка. Теперь, у команды в активе 25 очков и она находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд и с 32 очками остались на восьмой строчке.

В 24-м туре Российской премьер-лиги «Ростов» сыграет на своем поле против «Локомотива». Встреча пройдет 10 апреля, начало – в 19:30 мск.