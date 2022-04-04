Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Ларссон хороший футболист и мог бы найти команду получше, чем АИК»

04 Апреля 2022 • 16:29 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
2.80 3.10 2.65
06.04 19:00

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в АИК на правах аренды.

«Мне кажется, что Ларссон мог бы перейти в команду поприличнее. Ведь он хороший футболист. Но в нынешней ситуации, когда нашим клубам запретили играть в Европе, я понимаю его решение», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Ларссон провёл 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт шведа с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 11 миллионов евро.     

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аик Дмитрий Губерниев Джордан Ларссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
16:29 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Ларссон хороший футболист и мог бы найти команду получше, чем АИК»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев назвал Федуна и Зарему виновными в возможном вылете «Спартака» в ФНЛ
15:29 · Россия. Премьер-лига
Изидор не планирует покидать «Локомотив»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Ларссон может перейти в АИК на правах аренды
15:04 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает «Валенсию» отличным клубом для Баринова
15:00 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Зенит» ещё рано называть чемпионом России
14:36 · Россия. Премьер-лига
Малафеев поддержал налог на легионеров
14:22 · Россия. Премьер-лига
Абильдгор вернулся в «Рубин»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Зенит» упустит чемпионство, если продолжит оступаться»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» Наумов: Баринову пора ехать в Европу
13:44 · Россия. Премьер-лига
Вдова Яшина считает, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России
13:40 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон: «Урал» — слабая команда, которая хорошо сыграла в защите»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о том, как отреагировал на исключение из топа лучших молодых игроков
13:33 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не будет продлевать контракт с Городовым
13:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» надеется получить вызов в сборную России
Все новости
Рекомендуем