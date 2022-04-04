Губерниев: «Ларссон хороший футболист и мог бы найти команду получше, чем АИК»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в АИК на правах аренды.

«Мне кажется, что Ларссон мог бы перейти в команду поприличнее. Ведь он хороший футболист. Но в нынешней ситуации, когда нашим клубам запретили играть в Европе, я понимаю его решение», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Ларссон провёл 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт шведа с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 11 миллионов евро.