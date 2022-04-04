Сёмин считает, что «Спартак» играет на уровне аутсайдеров чемпионата

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением об уровне игры «Спартака», оценив также вероятность возможного вылета красно-белых из элитного дивизиона российского футбола.

«Спартак» сейчас играет на уровне команд, борющихся за выживание. Это всё, что можно о них сейчас сказать», — приводит слова Сёмина Sport24.

Специалист заявил, что «Спартак», как и другие команды из нижней части турнирной таблицы, имеет шанс вылететь в ФНЛ по итогам нынешнего сезона. Однако затруднился сказать, случится ли это с красно-белыми.

После 23 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей команду Паоло Ваноли отделяют 6 очков.