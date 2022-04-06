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«Ростов» - «Крылья Советов»: Полоз не реализовал пенальти

06 Апреля 2022 • 19:36 Комментировать
Ростов
1:0
Крылья Советов
2.55 3.20 2.90
перерыв

В эти минуты проходит матч перенесенного 19-го тура РПЛ, в котором «Ростов» принимает «Крылья Советов».

Счет на 18-й минуте открыл Николай Комличенко, классно пробив из-за пределов штрафной.

На 26-й минуте «Ростов» получил право на 11-метровый удар. Голкипер гостей Иван Ломаев ошибся на выходе и кулаками врубился в Комличенко, после чего главный арбитр Василий Казарцев без раздумий указал на точку.

Пробивать пенальти подошел Дмитрий Полоз, но переиграть вратаря он не смог.

Сейчас идет 35-я минута, счет 1:0 в пользу «Ростова».


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Дмитрий Полоз РПЛ Иван Ломаев
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Идет 45 минута Ростов 1:0 Крылья Советов 2.65 3.25 2.85
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