Петржела уверен в чемпионстве «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что несмотря на ничейный результат в матче 23 тура РПЛ против «Сочи» (0:0), петербуржцы остаются главными фаворитами на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Я всегда говорю о том, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. После игры в Сочи ничего не изменилось. У питерцев самая лучшая команды чемпионата по составу и по качеству игры», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Преимущество над ближайшим преследователем «Динамо» составляет 3 очка.

Петржела возглавлял команду с берегов Невы в 2003-2006 годах. Чешский специалист привёл петербуржцев к победе в Кубке России, а также завоевал с российским клубом серебряные медали чемпионата России.