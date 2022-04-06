Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» потерпели первое поражение в весенней части сезона

06 Апреля 2022 • 20:58 Комментировать
Ростов
1:0
Крылья Советов
окончен

Вынесенный матч девятнадцатого тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов» заставил любителей футбола переключить своё внимание с хоккея на игру номер один. Матч должен был пройти ещё в марте, но по известным причинам, его пришлось отложить. Каждой из команд это сыграло на руку. Самарский клуб набрал хорошую форму, а в «Ростов» вернулся Валерий Карпин, а вместе с ним к ростовчнам вернулись и победы. До стартового свистка «Ростов» отделяло от зоны стыковых матчей, которым быть в этом году, всего одно очко.

Протокол игры  
Ростов 1:0Крылья Советов
(1:0) Комличенко Николай18'   
Песьяков СергейЛангович Андрей   55'  70' (Поярков Николай (  70') Мелёхин ВикторОсипенко МаксимСильянов Александр   51'Щетинин Кирилл  83' (Сухомлинов Данила (  83') Глебов ДанилБайрамян ХоренТугарев Роман  83' (Турищев Максим (  83') Комличенко Николай   44'  69' (Голенков Егор (  69') Полоз Дмитрий  60' (Селява Александр (  60')
Запасные: Дьячков АлександрФольмер КириллТерентьев ДенисСоу АлиМухин АлександрБабурин ЕгорМельников Степан
Ломаев Иван   25'Цыпченко Дмитрий  63' (Пиняев Сергей (  63') Божин СергейСолдатенков АлександрГоршков ЮрийЕжов Роман   35'Костанза ФернандоЯкуба Денис  82' (Витюгов Максим (  82') Зиньковский Антон  81' (Соколов Артём (  81') Игнатьев Иван  63' (Коваленко Александр (  63') Сарвели Владислав   29'  63' (Глушенков Максим (  63'   74')
Запасные: Гудков ЯнФролов ЕвгенийЛиповой ДанилОвсянников БогданСмирнов ДанилаГапонов Илья
06 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Самарский коллектив расположился аккуратно в середине турнирной таблице, имея отрыв от пятой позиции, в пять очков и такое же превосходство над московским «Спартаком». Однако активнее встречу начали именно гости, но уже на девятнадцатой минуте в воротах «Крыльев Советов» побывал первый в игре мяч. Николай Компличенко сам нашёл для себя удобную ударную позицию, пробил в ближний угол, Ломаев не видел момент удара, пытаясь найти «зазор» между защитниками, поэтому среагировать на удар толком не сумел.

Embed from Getty Images

 

Через десять минут «Ростов» получил отличный шанс упрочить преимущество. Действующими лицами были всё теже. Комличенко и Ломаев столкнулись в воздухе, но последний при этом нарушил правила. Байрамян отправлял игровой снаряд в пустые ворота уже после свистка. К «точке» подошёл Полоз, но Ломаев исправил свою ошибку, записав на свой счёт отражённый пенальти в РПЛ. Не зря за этим голкипером ведут «охоту» московские клубы. Грубости в игре хватало. До перерыва команды заработали четыре жёлтых карточки на двоих. Сразу после начала второй половины игры пополнили копилку ещё двумя «горчичниками». За четверть часа до конца первого тайма «Крылья Советов» и вовсе могли остаться в меньшинстве. Однако VAR пожалел Владислава Сарвели. Его жёлтая карточка так и не превратилась в красную.

Темп игры начал угасать к исходу часа матча. Именно в это время Карпин сделал первую замену в матче. Селява должен был «освежить» игру в атаке. Следом замены только и успевали чередовать друг друга, но счёт на табло не менялся. Во второй части сезона «Крылья Советов» не уходили без забитого гола. За пять минут до финального свистка у гостей получилась неплохая контратака, но и она завершилась только угловым. Впервые не забив в весенней части сезона, «Крылья Советов» также впервые не набрали за это время ни одного очка.

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ростов 1:0 Крылья Советов 2.55 3.20 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
20:57 · Россия. ФНЛ
Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Вилков ответил Зареме: «Помню, что когда я судил, «Спартак» никогда не был на 10-м месте»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Терюшков назвал условия, которые могут улучшить работу судей в РПЛ 1
20:12 · Россия. ФНЛ
«Ротор» уверенно одолел на выезде КАМАЗ
19:57 · Россия. ФНЛ
«Металлург» одержал волевую победу над «Текстильщиком»
19:45 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Велес» - «СКА-Хабаровск» приостановлен из-за снегопада
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Крылья Советов»: Полоз не реализовал пенальти
19:18 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Торпедо» - «Акрон» приостановлен из-за непрекращающегося снегопада
19:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджимурадов: «Уверен, что «Урал» не вылетит из Премьер-лиги»
18:59 · Россия. ФНЛ
«Балтика» разгромила «Аланию» в большинстве
18:40 · Россия. Премьер-лига
Самедов дал характеристику Панину, который обслуживал матч ЦСКА – «Урал»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» — «Крылья Советов»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
18:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва — «Акрон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:30 · Россия. ФНЛ
«Велес» — «СКА-Хабаровск»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
18:26 · Россия. Премьер-лига
Великобритания ввела санкции против футболиста московского «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем