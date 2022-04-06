«Крылья Советов» потерпели первое поражение в весенней части сезона

Вынесенный матч девятнадцатого тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов» заставил любителей футбола переключить своё внимание с хоккея на игру номер один. Матч должен был пройти ещё в марте, но по известным причинам, его пришлось отложить. Каждой из команд это сыграло на руку. Самарский клуб набрал хорошую форму, а в «Ростов» вернулся Валерий Карпин, а вместе с ним к ростовчнам вернулись и победы. До стартового свистка «Ростов» отделяло от зоны стыковых матчей, которым быть в этом году, всего одно очко.

Самарский коллектив расположился аккуратно в середине турнирной таблице, имея отрыв от пятой позиции, в пять очков и такое же превосходство над московским «Спартаком». Однако активнее встречу начали именно гости, но уже на девятнадцатой минуте в воротах «Крыльев Советов» побывал первый в игре мяч. Николай Компличенко сам нашёл для себя удобную ударную позицию, пробил в ближний угол, Ломаев не видел момент удара, пытаясь найти «зазор» между защитниками, поэтому среагировать на удар толком не сумел.

Через десять минут «Ростов» получил отличный шанс упрочить преимущество. Действующими лицами были всё теже. Комличенко и Ломаев столкнулись в воздухе, но последний при этом нарушил правила. Байрамян отправлял игровой снаряд в пустые ворота уже после свистка. К «точке» подошёл Полоз, но Ломаев исправил свою ошибку, записав на свой счёт отражённый пенальти в РПЛ. Не зря за этим голкипером ведут «охоту» московские клубы. Грубости в игре хватало. До перерыва команды заработали четыре жёлтых карточки на двоих. Сразу после начала второй половины игры пополнили копилку ещё двумя «горчичниками». За четверть часа до конца первого тайма «Крылья Советов» и вовсе могли остаться в меньшинстве. Однако VAR пожалел Владислава Сарвели. Его жёлтая карточка так и не превратилась в красную.

Темп игры начал угасать к исходу часа матча. Именно в это время Карпин сделал первую замену в матче. Селява должен был «освежить» игру в атаке. Следом замены только и успевали чередовать друг друга, но счёт на табло не менялся. Во второй части сезона «Крылья Советов» не уходили без забитого гола. За пять минут до финального свистка у гостей получилась неплохая контратака, но и она завершилась только угловым. Впервые не забив в весенней части сезона, «Крылья Советов» также впервые не набрали за это время ни одного очка.

Константин Лицин