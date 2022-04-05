Каррера: «Зенит точно станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность в том, что «Зенит станет чемпионом по итогам текущего сезона.

«В оставшихся турах «Зенит» никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо» на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА вторым», — приводит слова Карреры Sport24.

Специалист отметил, что очень хотел бы видеть «Спартак» в первой пятёрке российского чемпионата, но учитывая нынешнее турнирное положение красно-белых, им надо хотя бы закрепиться в десятке.

После 23 туров РПЛ лидирует «Зенит», опережающий «Динамо» на 3 очка. Затем идёт ЦСКА, который отстаёт от петербуржцев на 6 баллов, а «Спартак» расположился на 10-й строчке с 27 очками в своём активе.