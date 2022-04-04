Изидор не планирует покидать «Локомотив»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа заявил, что его клиент не собирается покидать российский чемпионат.

«Вильсон останется в «Локомотиве» на следующий сезон. Ему всё нравится в клубе», — приводит слова Лакруа Sport24.

Напомним, 7 марта ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в России, приостановить действие контрактов со своими клубами в одностороннем порядке.

21-летний Изидор перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из «Монако». В текущем сезоне РПЛ форвард успел провести четыре матча, забив в них 4 мяча и сделав одну результативную передачу.

Контракт француза с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.