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Жириновский помогал болельщикам бороться с Fan ID

06 Апреля 2022 • 15:18 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
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Через 3 ч. 35 мин.

Бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о том, как Владимир Жириновский помогал фанатам бороться с Fan ID.

«Владимир Вольфович много общался с болельщиками, в частности с динамовскими. В сентябре мы даже обсуждали возможное введение Fan ID. Жириновский сказал, что голосов меньшинство, и будет сложно изменить ситуацию, но он попытался помочь», — приводит слова Шпрыгина metaratings.

Напомним, система идентификации болельщиков (Fan ID) может быть введена на российских стадионах уже в июле нынешнего года.

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что Жириновский скончался в возрасте 75 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Жириновский
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