Жириновский помогал болельщикам бороться с Fan ID

Бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о том, как Владимир Жириновский помогал фанатам бороться с Fan ID.

«Владимир Вольфович много общался с болельщиками, в частности с динамовскими. В сентябре мы даже обсуждали возможное введение Fan ID. Жириновский сказал, что голосов меньшинство, и будет сложно изменить ситуацию, но он попытался помочь», — приводит слова Шпрыгина metaratings.

Напомним, система идентификации болельщиков (Fan ID) может быть введена на российских стадионах уже в июле нынешнего года.

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что Жириновский скончался в возрасте 75 лет.