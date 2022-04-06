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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Крылья Советов»

06 Апреля 2022 • 22:14 Комментировать
Ростов
1:0
Крылья Советов
окончен

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признан лучшим игроком матча, перенесенного 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Комличенко принес победу южанам на 18-й минуте. Он нанес классный удар из-за пределов штрафной, вратарь Иван Ломаев не смог спасти свою команду.

После этой победы «Ростов» смог оторваться от зоны вылета на четыре очка. Теперь, у команды в активе 25 очков и она находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд и с 32 очками остались на восьмой строчке.

26-летний Комличенко сыграл в нынешнем чемпионате 22 матча, забил 5 голов и отдал две голевые передачи. Он выступает в «Ростове» на правах аренды до лета 2022 года, а его права принадлежат «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Николай Комличенко РПЛ
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окончен Ростов 1:0 Крылья Советов 2.55 3.20 2.90
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