Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Крылья Советов»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признан лучшим игроком матча, перенесенного 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Комличенко принес победу южанам на 18-й минуте. Он нанес классный удар из-за пределов штрафной, вратарь Иван Ломаев не смог спасти свою команду.

После этой победы «Ростов» смог оторваться от зоны вылета на четыре очка. Теперь, у команды в активе 25 очков и она находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд и с 32 очками остались на восьмой строчке.

26-летний Комличенко сыграл в нынешнем чемпионате 22 матча, забил 5 голов и отдал две голевые передачи. Он выступает в «Ростове» на правах аренды до лета 2022 года, а его права принадлежат «Динамо».