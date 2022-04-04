Губерниев: «Фигурное катание и биатлон в России любят больше, чем футбол»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, какой вид спорта является самым главным в России.

«Если сравнивать финал хоккейной Олимпиады с матчами футбольной сборной, то футбол — сорт номер один во все времена. Но если анализировать средние рейтинги внимания за год, то на первый план выходят футбол и фигурное катание. Может дело в комментаторах?», — приводит слова Губерниева Sport24.

Губерниев отметил, что несмотря на свою любовь к биатлону, в плане рейтингов футбол должен быть первым, однако это по какой-то причине не происходит.