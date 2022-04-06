Вилков жёстко ответил Салиховой на слова о женском футболе

Российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что женский футбол никому не нужен.

«Для светских львиц, добившихся в футболе больших высот, он может быть и не нужен, но он нужен простым девчонкам, девушкам и женщинам. Странно, что эти слова звучат из уст руководителя клуба, открывшего женское отделение», — приводит слова Вилкова «Спорт-Экспресс».

Арбитр посоветовал Салиховой создать мощную команду в женской суперлиге, чтобы конкурировать с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». Вилков считает, что таким образом будет создано хоть что-то полезное для российского футбола.