Стало известно, как «Крылья Советов» будут добираться на матч с «Ростовом»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал журналистам о том, как самарская команда будет добираться на гостевой поединок РПЛ с «Ростовом».

Осинькин сказал «РБ-Спорт», что самарский клуб сначала прилетит в Ставрополь, а уже оттуда на автобусе отправится в Ростов-на-Дону. Тренер «крылышек» отметил, что после матча с «Ростовом» его команда снова на автобусе отправится в Ставрополь, откуда полетит в Екатеринбург на поединок с «Уралом».

Напомним, что «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» шестого апреля, а с «Уралом» самарский клуб встретится 10 апреля.