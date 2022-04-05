Жирков готов бесплатно играть за «Челси»

Защитник «Химок» Юрий Жирков, ранее защищавший цвета «Челси» и национальной сборной России, прокомментировал значимость финансовой составляющей при игре за подмосковную команду.

«Мы поговорили с генеральным директором «Химок» Владимиром Габуловым, он мне назвал сумму, и больше к этому вопросу мы не возвращались», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос об одноклубнике «Жиркова» Денисе Глушакова, заявившего, что он готов играть за «Спартак» бесплатно, футболист ответил, что тоже готов отказаться от зарплаты, если вернётся в «Челси.

В текущем сезоне РПЛ 38-летний Жирков провёл два матча, не отметившись результативными действиями.

В составе лондонцев российский защитник провёл два сезона, став чемпионом АПЛ в 2010 году.