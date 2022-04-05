Мещеряков не видит смысла в отстранении Лоськова и Пашинина

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отстранение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой «Локомотива». При этом оба специалиста остаются в структуре клуба.

«Я во многих решениях не понимаю логики. Мы уже активно поработали с Рангником и его командой. Видимо, если последний из них ушёл (Ларс Корнетка), все задачи выполнены в соответствии со стратегией, и «Локомотив» идёт на первом месте», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

После 22 сыгранных матчей «Локомотив занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 37 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 12 очков. При этом железнодорожники провели на одну игру меньше.