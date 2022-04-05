Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков не видит смысла в отстранении Лоськова и Пашинина

05 Апреля 2022 • 13:25 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
2.80 3.10 2.70
06.04 19:00

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отстранение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой «Локомотива». При этом оба специалиста остаются в структуре клуба.

«Я во многих решениях не понимаю логики. Мы уже активно поработали с Рангником и его командой. Видимо, если последний из них ушёл (Ларс Корнетка), все задачи выполнены в соответствии со стратегией, и «Локомотив» идёт на первом месте», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

После 22 сыгранных матчей «Локомотив занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 37 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 12 очков. При этом железнодорожники провели на одну игру меньше.      

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Олег Пашинин Анатолий Мещеряков Ларс Корнетка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
13:57 · Россия. Премьер-лига
Жирков готов бесплатно играть за «Челси»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард ЦСКА Попов: В «Зените» большего ждут не от Дзюбы, а от Сергеева
13:41 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал о том, почему ещё не закончил карьеру
13:25 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков не видит смысла в отстранении Лоськова и Пашинина
13:19 · Россия. Премьер-лига
Жирков: Когда мне было 30 лет, то болельщики с трибун кричали, что мне пора заканчивать
13:03 · Россия. Премьер-лига
Стали известны подробности травмы Дивеева
12:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Боссы «Локомотива» должны объяснить причины ухода Лоськова и Пашинина
12:37 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Зенит точно станет чемпионом»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Немцы не справились со своей работой в «Локомотиве», а нашим ребятам придётся всё разгребать
12:11 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «Кто знает, может Рангник и Цорн — это один и тот же человек»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Ларссон был бесполезным игроком для «Спартака»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Лоськова и Пашинина отстранили от работы с основной командой «Локомотива»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива»: Я изначально был против этой бригады немецких коммерсантов
11:41 · Россия. Премьер-лига
Жирков: История со сборной, скорее всего, уже закрыта
11:32 · Россия. Премьер-лига
Жирков: Из «Анжи» нас отдали в «Динамо», как товар
Все новости
Рекомендуем