​Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе после победы сборной над Бельгией

В одном из воскресных матчей чемпионата мира сборная Марокко довольно неожиданно обыграла Бельгию со счётом 2:0. После игры марокканцы, живущие в Брюсселе, принялись устраивать беспорядки в бельгийской столице. Они стали бить витрины, переворачивать автомобили и сжигать покрышки. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Правоохранительным органам пришлось пускать в ход такие средства, как водомёты и светошумовые гранаты.

В последнем туре группового этапа чемпионата мира - 2022 сборная Бельгии сыграет против Хорватии, а сборная Марокко – против Канады. Матчи пройдут в первый день зимы.