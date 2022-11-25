Стали известны итоги обследования травмы Мазрауи

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Марокко Нуссер Мазрауи узнал итоги обследования своей травмы, которую получил в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Хорватии.

По информации от журналиста издания Sport Bild Кристиана Фалька, у футболиста незначительные мышечные проблемы. Травма не серьёзная, но при этом участие Нуссера в ближайшем матче сборной Марокко против Бельгии пока остаётся под сомнением.

Напомним, Мазрауи этим летом подписал контракт с мюнхенской «Баварией» на правах свободного агента. Со временем марокканцу удалось пробиться в основной состав команды Юлиана Нагельсманна.