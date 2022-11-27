Сборная Бельгии пропустила мяч от марокканцев, но арбитр отменил гол

В очередном матче на чемпионате мира по футболу встречаются сборные Бельгии и Марокко. На 45-й минуте Хаким Зиеш выполнял стандарт от правого угла штрафной. Выполнен навес над игроками, и мяч никого не коснулся, но от корпуса голкипера Тибо Куртуа влетел в сетку ворот.

Как показал повтор, защитник марокканцев Ромен Саисс находился в пассивном положении вне игры и мешал вратарю, хотя мяча не касался. По этой причине арбитр с подсказки ВАР отменил взятие ворот.

На перерыв команды ушли при нулях на табло. Бельгия лидирует с 4 очками, соперник - второй с двумя баллами.