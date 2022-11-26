​Наингголан: «Я бы не рисковал Лукаку»

Ромелу Лукаку на днях возобновил тренировки со сборной Бельгии – первый матч на чемпионате мира форвард пропустил из-за мышечных проблем. В преддверии матча против Марокко о возможном выходе Лукаку на поле высказался известный бельгийский футболист Раджа Наингголан.

«Лукаку хочет сыграть в воскресенье, я общаюсь с ним. Но я бы не стал рисковать им. В этом сезоне он пропустил много матчей «Интера». Если он получит ещё одну травму, в клубе будут недовольны», - рассказал Наингголан в интервью изданию DH.

Матч сборных Бельгии и Марокко на чемпионате мира пройдёт в воскресенье, 27 ноября.