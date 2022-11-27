Роберто Мартинес: «После первого гола команда расклеилась»

Сборная Марокко встречалась во втором туре групповой фазы финальной части чемпионата мира с командой из Бельгии, и во втором тайме африканской команде удалось забить сперва один, а затем и второй мяч. Наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес считает, что забитый марокканцами первый гол подкосил его команду.

- Неприятный результат, я думаю, что он частично стал следствием первой игры. Мы должны собраться и отреагировать. У нас были шансы, но мы не смогли реализовать. А пропущенный гол всегда меняет игру. Мы расклеились, пропустив, и не смогли организовать должный штурм в конце игры. Все было потеряно после первого пропущенного гола, - считает тренер бельгийской сборной, цитируемый BBC Sport.