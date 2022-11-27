​Лукаку восстановился после травмы и вышел на замену

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку восстановился после мышечной травмы. На днях фактурный футболист возобновил занятия с командой, а в воскресной игре чемпионата мира против Марокко он появился на поле. Лукаку вышел на замену на 81-й минуте, сменив Тома Мёнье. Главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес усилил атаку из-за того, что его команда проигрывает (0:1).

Следить за финальным отрезком матча сборных Бельгии и Марокко можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в первом туре сборная Бельгии без Ромелу Лукаку обыграла Канаду со счётом 1:0.