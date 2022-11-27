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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Марокко забила два одинаковых гола (засчитали только один) и обыграла инертную Бельгию

27 Ноября 2022 • 17:56 Комментировать (8)
Бельгия
0:2
Марокко
окончен

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Бельгия и Марокко.

Протокол игры  
Бельгия0:2Марокко
  73'Сабири Абдельхамид (0:1)
  90'Абухляль Закария (0:2)
Куртуа ТибоАлдервейрельд ТобиВертонген ЯнКастань ТимотиМёнье Тома 81' (Лукаку Ромелу ( 81') Азар Торган 75' (Де Кетеларе Шарль ( 75') Онана Амаду  29' 60' (Тилеманс Юри ( 60') Витсель АксельДе Брёйне КевинАзар Эден 60' (Мертенс Дрис ( 60') Бачуайи Миши 75' (Троссар Леандро ( 75')
Запасные: Ванакен ХансКарраско ЯнникДебаст ЗеноТеате АртурДокю ЖеремиМиньоле СимонДендонкер ЛеандерФас ВаутКастельс КоэнОпенда Лои
Мунир МохандХакими Ашраф 68' (Сабири Абдельхамид ( 68') Агуэрд НаифСаисс РоменМазрауи НуссаирАмалла Селим 68' (Аттият-Аллах Яхья ( 68') Амрабат СофьянУнаи Аззедин 78' (Эль-Ямик Джавад ( 78') Зиеш ХакимЭн-Несери Юссеф 73' (Хамдалла Абдерразак ( 73') Буфаль Софиан 73' (Абухляль Закария ( 73')
Запасные: Хеддира ВалидЗарури АнассЭль-Ханнус БилальШаир ИльясБуну ЯссинТагнаути РедаДари АшрафДжабране ЯхьяБанун БадрЭззалзули Абде
27 ноября. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

 

Ромелу Лукаку до сих пор не восстановился от травмы и не может помочь сборной Бельгии. В первом туре у команды Роберто Мартинеса вообще не получилась игра в атаке и только чудо помогло ей переиграть Канаду. Марокко после первого тура с одним баллом в активе, была добыта ничья с Хорватией. У Реграги добротный подбор футболистов, среди которых стоит выделить Хакими, Эн-Несири, Мазрауи и Зиеша.

В основе сборной Бельгии же появились братья Азары, Витсель, Онана, Де Брёйне и Бачуайи. Миши вышел на острие атаки и ожидаемо поучаствовал в первом опасном эпизоде матча. Торган Азар разрезающей передачей бросил в прорыв своего форварда, тот под давлением пробил с угла вратарской площади, но был сблокирован ещё одним подоспевшим защитником. Бельгия владела большим территориальным преимуществом и чаще атаковала, но реальных угроз создавала мало.

Навесы Азаров и Менье не очень-то и напрягали оборону сборной Марокко, а вот разряженным пространством у чужих ворот африканцы пользовались неплохо. Так Ашраф Хакими на космической скорости улетел в контратаку и пробил с угла штрафной площади – выше ворот. А Зиеш заработал штрафной удар, ставший голевым. Сам же Хаким навесил, Саисс помешал Куртуа сыграть на выходе и мяч юркнул в сетку. Марокканцы гол отпраздновали, но спустя две минуты арбитры заметили офсайд у Саисса, активно участвовавшего в эпизоде.

Уже после перерыва сольным проходом и опасным ударом отметился Эден Азар. Мунир без особых проблем спас Марокко от гола, а на исходе часа игры Мартинес решил заменить Азара-старшего, более ничего не показавшего. Похожим манёвром уже заменённому бельгийцу ответил Буфаль. Тоже ушёл от двоих, технично мяч укрыл и с угла штрафной площади опасно пробил. Мяч пролетел чуть выше перекладины.

Во втором тайме марокканцы заиграли смелее, острее и мало кто удивился, когда именно открыли счёт на 73-й минуте. Интересно, что гол оказался копией незасчитанного, только навешивал теперь Сабири, Саисс также мешал Куртуа, а мяч юркнул в сетку после подачи – 0:1. Бельгийцы на это ответили только опасным ударом Вертонгена после подачи Мертенса от угла поля, но мяч прошёл мимо цели. А в компенсированное время Закария Абухляль замкнул прострел Хакима Зиеша, вонзив мяч под перекладину - 0:2.

Победила сборная Марокко, можно сказать, победила по делу и вряд ли уже кто-то посчитает результат сенсационным. На этом ЧМ сборная Бельгии выглядит очень слабо.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Марокко
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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Ага щас
27 Ноября 2022 в 18:13
Ай молодцы! Перефразируя одного местного общественника: бились за всю угнетенную Африку!
И за весь арабский мир гг
26Vladarg76
27 Ноября 2022 в 18:11
Это же надо ещё так ещё умудриться,имея в арсенале такой подбор игроков,показывать такой антифутбол.при этом комментатор весьма лестно отзывается о нынешнем тренере сборной.
ARTUR
27 Ноября 2022 в 18:08
Совсем не удивлюсь если канадцы засадят хорватам
Ага щас
27 Ноября 2022 в 18:16
а удивишься, если проснешься умным?
(спойлер: нет. потому что проснешься в своем обычном состоянии)
Alex1972
27 Ноября 2022 в 18:07
Марокканцы - бадровцы красавцы..
ARTUR
27 Ноября 2022 в 18:05
Позор..гле этот ,,жксперт,, Селюк шмелюк ,который кричал про доминацию европейского футбола ??
AMV
27 Ноября 2022 в 18:01
Золотое время,самого талантливого поколения Бельгии за всю историю, прошло безвозвратно.Не оказалось у руля сборной тренера,способного по максимуму использовать гигантский потенциал этой команды.
Ermak
27 Ноября 2022 в 17:59
Красавцы, еще и второй закатили, улучшили разнтцу мячей, учитывая что сл матч проив Канады, можно сказкть что мароканцы в 1/8. Хорватам в очном противостоянии с бельгийцами хватит и ничейки, а вот Бельгия это пц, с таким поколением игроков в очередной раз обоср-сь на крупном турнире
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