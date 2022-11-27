Сборная Марокко забила два одинаковых гола (засчитали только один) и обыграла инертную Бельгию

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Бельгия и Марокко.

Ромелу Лукаку до сих пор не восстановился от травмы и не может помочь сборной Бельгии. В первом туре у команды Роберто Мартинеса вообще не получилась игра в атаке и только чудо помогло ей переиграть Канаду. Марокко после первого тура с одним баллом в активе, была добыта ничья с Хорватией. У Реграги добротный подбор футболистов, среди которых стоит выделить Хакими, Эн-Несири, Мазрауи и Зиеша.

В основе сборной Бельгии же появились братья Азары, Витсель, Онана, Де Брёйне и Бачуайи. Миши вышел на острие атаки и ожидаемо поучаствовал в первом опасном эпизоде матча. Торган Азар разрезающей передачей бросил в прорыв своего форварда, тот под давлением пробил с угла вратарской площади, но был сблокирован ещё одним подоспевшим защитником. Бельгия владела большим территориальным преимуществом и чаще атаковала, но реальных угроз создавала мало.

Навесы Азаров и Менье не очень-то и напрягали оборону сборной Марокко, а вот разряженным пространством у чужих ворот африканцы пользовались неплохо. Так Ашраф Хакими на космической скорости улетел в контратаку и пробил с угла штрафной площади – выше ворот. А Зиеш заработал штрафной удар, ставший голевым. Сам же Хаким навесил, Саисс помешал Куртуа сыграть на выходе и мяч юркнул в сетку. Марокканцы гол отпраздновали, но спустя две минуты арбитры заметили офсайд у Саисса, активно участвовавшего в эпизоде.

Уже после перерыва сольным проходом и опасным ударом отметился Эден Азар. Мунир без особых проблем спас Марокко от гола, а на исходе часа игры Мартинес решил заменить Азара-старшего, более ничего не показавшего. Похожим манёвром уже заменённому бельгийцу ответил Буфаль. Тоже ушёл от двоих, технично мяч укрыл и с угла штрафной площади опасно пробил. Мяч пролетел чуть выше перекладины.

Во втором тайме марокканцы заиграли смелее, острее и мало кто удивился, когда именно открыли счёт на 73-й минуте. Интересно, что гол оказался копией незасчитанного, только навешивал теперь Сабири, Саисс также мешал Куртуа, а мяч юркнул в сетку после подачи – 0:1. Бельгийцы на это ответили только опасным ударом Вертонгена после подачи Мертенса от угла поля, но мяч прошёл мимо цели. А в компенсированное время Закария Абухляль замкнул прострел Хакима Зиеша, вонзив мяч под перекладину - 0:2.

Победила сборная Марокко, можно сказать, победила по делу и вряд ли уже кто-то посчитает результат сенсационным. На этом ЧМ сборная Бельгии выглядит очень слабо.