Тренер сборной Марокко Реграги: «Нас будет очень трудно обыграть»

Наставник сборной Марокко Валид Реграги поделился мыслями о силе своей команды.

Марокканцы неожиданно обыграли сборную Бельгии (2:0), значительно увеличив свои шансы на выход в плей-офф катарского мундиаля.

«Мы действовали очень сплочённо, и у нас достаточно качественный состав, чтобы верить в свои силы. Мы можем добиться здесь чего-то по-настоящему серьёзного. Я не говорю, что у нас выдающаяся команда, но обыграть нас будет непросто, поскольку наша отлаженная система работает», – заявил Реграги на пресс-конференции после триумфа в поединке второго тура.

В заключительном матче групповой стадии марокканцы сыграют против сборной Канады. Встреча состоится 1 декабря.