Сборная Марокко лишилась одного из лидеров перед матчем против Бельгии

Правый защитник сборной Марокко и мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи пропустит матч против Бельгии.

25-летний футболист получил повреждение в поединке первого тура с Хорватией (0:0), из-за чего вынужденно покинул поле на 60-й минуте. Участие одной из главных звёзд марокканцев в предстоящей игре было под вопросом, и теперь Le360 Sport сообщает, что Мазрауи не поможет своей команде. Тренерский штаб рассчитывает, что латераль успеет залечить травму до матча заключительного тура групповой стадии против Канады.

Сборная Марокко сыграет с Бельгией 27 ноября в 16:00 по московскому времени.