​Сборная Марокко выиграла на ЧМ впервые с 1998 года

В воскресенье вечером сборная Марокко весьма неожиданно обыграла Бельгию со счётом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Для сборной Марокко эта победа стала всего лишь третьей в истории выступления команды на мундиалях. Ранее марокканцы обыгрывали Португалию в 1986 году и Шотландию в 1998 году.

Всего на чемпионатах мира сборная Марокко провела 18 матчей. Результаты следующие: 3 победы, 6 ничьих, 9 поражений.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Марокко проведёт 1 декабря – против Хорватии. Марокканская национальная команда будет бороться за билет в плей-офф.