Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 0
Группа F
Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вертонген, возможно, упрекнул де Брёйне после поражения

27 Ноября 2022 • 20:33 Комментировать
Бельгия
0:2
Марокко
окончен

Сборная Бельгии огорчила своих болельщиков, проиграв Марокко со счётом 0:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. После игры опытный защитник «красных дьяволов» Ян Вертонген попробовал объяснить причины, по которым команда не смогла забить.

«Думаю, мы плохо атакуем, потому что мы слишком стары впереди», - высказался Вертонген, чьи слова приводит RTL.

Возможно, своими словами Ян Вертонген упрекнул Кевине де Брёйне. Ранее полузащитник говорил, что стареющее поколение является тем фактором, который не делает сборную Бельгию фаворитом чемпионата мира -2022.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии сыграет против Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ян Вертонген Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Япония Япония
Коста-Рика Коста-Рика
0
1
2.50 3.10 3.25
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Марокко Марокко
0
2
1.57 4.30 6.20
Видео
95 мин
Хорватия Хорватия
Канада Канада
3
1
1.80 3.80 4.80
Видео
27.11.22 в 22:00
Испания Испания
Германия Германия
2.60 3.40 2.85
Видео
28.11.22 в 13:00
Камерун Камерун
Сербия Сербия
3.55 3.15 2.31
Видео
28.11.22 в 16:00
Южная Корея Южная Корея
Гана Гана
2.75 2.95 3.05
Видео
28.11.22 в 19:00
Бразилия Бразилия
Швейцария Швейцария
1.54 4.40 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Крамарич оформил дубль в матче с канадцами
20:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вертонген, возможно, упрекнул де Брёйне после поражения
20:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тео Эрнандес: «Я играю не только за себя, но и за брата»
20:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Впервые в истории наблюдений: Сборная Коста-Рики победила на ЧМ, сделав 2 касания в чужой штрафной
20:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзанетти: «Как хорошо, что у нас есть Месси»
20:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маркиньос высказался о состоянии Неймара
19:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе после победы сборной над Бельгией
19:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Вратарь Аргентины обращался к психологу после поражения от Саудовской Аравии
19:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Хорватии перевернула ход игры с канадцами в конце первого тайма
19:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Канады забила самый быстрый гол на нынешнем чемпионате мира 1
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Крамарич сравнял счёт в матче Хорватия - Канада
19:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Канады впервые забила на чемпионатах мира
18:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Марокко выиграла на ЧМ впервые с 1998 года
18:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роберто Мартинес: «После первого гола команда расклеилась»
18:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хорватия - Канада: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 8
Все новости
Рекомендуем