Вертонген, возможно, упрекнул де Брёйне после поражения

Сборная Бельгии огорчила своих болельщиков, проиграв Марокко со счётом 0:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. После игры опытный защитник «красных дьяволов» Ян Вертонген попробовал объяснить причины, по которым команда не смогла забить.

«Думаю, мы плохо атакуем, потому что мы слишком стары впереди», - высказался Вертонген, чьи слова приводит RTL.

Возможно, своими словами Ян Вертонген упрекнул Кевине де Брёйне. Ранее полузащитник говорил, что стареющее поколение является тем фактором, который не делает сборную Бельгию фаворитом чемпионата мира -2022.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии сыграет против Хорватии.