Сборная Бельгии проиграла африканской команде на ЧМ впервые в своей истории

Сборная Марокко встречалась во втором туре групповой фазы финальной части чемпионата мира с командой из Бельгии, и во втором тайме африканской команде удалось забить сперва один, а затем и второй мяч.

Сборная Марокко довела матч до победы и отомстила бельгийцам за поражение в чемпионате мира 1994 года, когда команды также выступали в одной группе, вместе также с Нидерландами и Саудовской Аравией.

Как выяснилось, сборная Бельгии ранее еще никогда не проигрывала африканской команде в рамках чемпионатов мира. В последнем туре сборной Бельгии придется сыграть со сборной Хорватии.