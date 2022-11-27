Марокко не проигрывает с 1970 года в матче чемпионата мира, если открывает счёт

Сборная Марокко встречается во втором туре групповой фазы финальной части чемпионата мира с командой из Бельгии, и во втором тайме африканской команде удалось забить сперва один, а затем и второй мяч. Как выяснилось, сборная Марокко не проигрывает в матче чемпионата мира в том случае, если открывает счет, с 1970 года. Тогда марокканцы забили первыми сборной ФРГ, но в итоге уступили 1:2.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Бельгии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.