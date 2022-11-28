Сборная Бельгии не сумела перебить рекорд сборной Бразилии

Сборная Марокко встречалась во втором туре групповой фазы финальной части чемпионата мира с командой из Бельгии, и во втором тайме африканской команде удалось забить сперва один, а затем и второй мяч. Сборная Марокко довела матч до победы и отомстила бельгийцам за поражение в чемпионате мира 1994 года.

Эта неудача прервала восьмиматчевую победную серию бельгийцев в чемпионатах мира в групповом раунде, за вычетом плей-офф, и она не сумела перебить рекорд сборной Бразилии, который также равняется восьми матчам.

В последнем туре сборной Бельгии придется сыграть со сборной Хорватии.