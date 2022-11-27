​Сборная Бельгии огласила состав на игру с Марокко

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии сыграет против Марокко. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Мёнье, Кастань, Алдервейрельд, Вертонген, Торган Азар, Онана, Витсель, де Брёйне, Азар, Бачуайи.

Матч между сборными Бельгии и Марокко стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за ходом матча во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. Не пропустите!

В первом туре сборная Бельгии обыграла Канаду (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Хорватией (0:0).