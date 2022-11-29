Кечинов назвал сборную Бельгии главным разочарованием второго тура ЧМ-2022

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов заявил, какая команда разочаровала его во втором туре чемпионата мира – 2022.

«Во 2-м туре меня разочаровала сборная Бельгии. Видно, что эпоха и самые лучшие времена этой сборной подходят к завершению. Очень талантливое поколение не выиграло ничего серьезного — это обидно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат». Эксперт напомнил, что лучшим результатом бельгийцев является бронзовая медаль на мундиале в России.

Во втором туре чемпионата мира Бельгия проиграла Марокко со счетом 0:2. В заключительной игре группового этапа бельгийцы сыграют с Хорватией, встреча состоится 1 декабря в 18:00 по мск.