​Лукаку вернулся к тренировкам в сборной Бельгии

Нападающий Ромелу Лукаку пропустил стартовый матч сборной Бельгии на чемпионате мира против Канады. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес высказался о состоянии футболиста.

«Сегодня Лукаку тренировался с командой. Теперь мы посмотрим, как отреагирует на занятие его организм. Медицинский штаб не хочет рисковать им. Пока я не могу сказать, сможет ли он попасть в стартовый состав на матч с Марокко. Мы узнаем это в ближайшие два дня.

Мы довольны прогрессом Лукаку, но пока не знаем, будет он в форме ко второму матчу или к третьему», - сказал Мартинес в ходе пресс-конференции.

Напомним, что сборная Бельгии обыграла Канаду в первом туре со счётом 1:0.