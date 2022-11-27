Сборная Марокко снова забила Бельгии ударом-навесом

В эти минуты на чемпионате мира по футболу играют сборные Бельгии и Марокко. На 73-й минуте африканцы получили право на штрафной удар с острого угла с левого фланга. Вышедший на замену Абдельхамид Сабири выполнил подачу в гущу игроков, мяч никого не коснулся и влетел в сетку. При этом Ромен Саисс, как и в моменте с незасчитанным голом, мешал Тибо Куртуа отразить подачу-удар, но на сей раз он играл по правилам.

Счет стал 1:0 в пользу команды Марокко, которая набирает 4 очка и теснит Бельгию с первого места. У европейцев три балла в активе.

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