Де Брёйне: «Сборная Бельгии не может играть в том же стиле, что «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне заявил, что сборная Бельгии не может играть в том же стиле, что и «горожане». Хавбек объяснил это тем, что большинство футболистов «красных дьяволов» не подходят под идеи Хосепа Гвардиолы.

«Сборная Бельгии не может играть в том же стиле, что «Манчестер Сити». Тренеру нужно адаптироваться под футболистов, которые есть у него в составе. Расстраивает ли меня это? Пожалуй, что да, но я должен меньше это показывать», – заявил де Брёйне на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата мира Бельгия выиграла у Канады с минимальным счётом 1:0.